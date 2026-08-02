Двама са с опасност за живота след челен сблъсък с мотори край Лом

Двама младежи на по 18 години са пострадали тежко и са настанени в болници с опасност за живота след челен сблъсък с мотори, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
Катастрофата е станала в 5:30 часа на улица в село Ковачица, община Лом.
По първоначални данни единият младеж е карал своя мотор по наклон с висока скорост, при което е загубил контрол над машината, навлязъл е в насрещната лента и се е блъснал в другия мотор.
Двамата пострадали веднага били откарани в болница в Лом, където е установено, че единият е с черепно-мозъчна травма, а другият с открита фрактура на подбедрица на левия крак. И двамата са с опасност за живота, като след прегледа първият е транспортиран в болница в София, а другият в Монтана.
Справка показала, че двамата са неправоспособни водачи, а мощните мотоциклети, които са карали, не са регистрирани и нямат номера.
Пострадалите не са изпробвани за употреба на алкохол заради тежкото им състояние, пише БТА.
Кирил Пламенов
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