  
В Европа от години нямат доверие на разузнаването на България: L'Express
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02.08.2026 18:08

В Европа от години нямат доверие на бг разузнаването: L'Express

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България е сред трите държави в Европа с такова разузнаване, че събират само негативни оценки. Това описа френското сп. L'Express в обширна публикация, разказваща за негов собствен проект за създаване на класация за качеството на разузнавачите.


L'Express публикува първата си класация на европейските разузнавателни служби, изготвена след тримесечно проучване с участието на около 100 представители на разузнавателната общност, като в крайното гласуване са участвали 60 професионалисти от 25 държави.


Всеки от тях е посочил пет чуждестранни служби, които оценява най-високо според техните ефективност и надеждност. На върха в класацията е британската MI6, следвана от френската DGSE и нидерландската AIVD, а четвърто място заемат украинските служби СБУ и ГУР. С най-високо доверие са страните, както са показани на таблицата:



Според публикацията България е получила единствено отрицателни оценки от участниците в допитването.


Кирил Пламенов


 



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