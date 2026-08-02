В Европа от години нямат доверие на бг разузнаването: L'Express

България е сред трите държави в Европа с такова разузнаване, че събират само негативни оценки. Това описа френското сп. L'Express в обширна публикация, разказваща за негов собствен проект за създаване на класация за качеството на разузнавачите.

L'Express публикува първата си класация на европейските разузнавателни служби, изготвена след тримесечно проучване с участието на около 100 представители на разузнавателната общност, като в крайното гласуване са участвали 60 професионалисти от 25 държави.

Всеки от тях е посочил пет чуждестранни служби, които оценява най-високо според техните ефективност и надеждност. На върха в класацията е британската MI6, следвана от френската DGSE и нидерландската AIVD, а четвърто място заемат украинските служби СБУ и ГУР. С най-високо доверие са страните, както са показани на таблицата:

Според публикацията България е получила единствено отрицателни оценки от участниците в допитването.

Кирил Пламенов