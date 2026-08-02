  
Нетаняху е блокирал доставката на системи „Железен купол“ за Украйна

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02.08.2026 13:28

Нетаняху е блокирал доставката на системи „Железен купол“ за Украйна

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наложил вето върху предаването на противоракетните системи „Железен купол“ на Украйна, съобщава The Washington Post.


Според израелското посолство във Вашингтон отказът се дължи на опасения, че технологията на системите за противоракетна отбрана може да попадне в ръцете на Иран.


В същото време Тел Авив е върнал на САЩ батареи от системите Patriot, за да могат те да бъдат предоставени на Киев.


Кирил Пламенов


 



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