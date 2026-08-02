Нетаняху е блокирал доставката на системи „Железен купол“ за Украйна

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наложил вето върху предаването на противоракетните системи „Железен купол“ на Украйна, съобщава The Washington Post.
Според израелското посолство във Вашингтон отказът се дължи на опасения, че технологията на системите за противоракетна отбрана може да попадне в ръцете на Иран.
В същото време Тел Авив е върнал на САЩ батареи от системите Patriot, за да могат те да бъдат предоставени на Киев.
Кирил Пламенов
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Израелският премиер Бенямин Нетаняху е ...
бТВ Синема 02 август 21:00ч.
Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!