Възрастен мъж се удави в морето в Поморие

62-годишен мъж се удави в морето в Ахтопол, ...

80-годишен мъж се удави в морето в Поморие, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 юли в района на ивицата на източния плаж.

Тялото му е открито на брега на морето по гръб.

Откарано е за аутопсия.

Кирил Пламенов