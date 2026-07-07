Възрастен мъж се удави в морето в Поморие

80-годишен мъж се удави в морето в Поморие, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 6 юли в района на ивицата на източния плаж.
Тялото му е открито на брега на морето по гръб.
Откарано е за аутопсия.
Кирил Пламенов
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