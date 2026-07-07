Испания прекърши Португалия в края, Роналдо: Това беше последното ми световно първенство

Испания се класира за четвъртфиналите на световното първенство, след като победи Португалия с 1:0 в осминафинален сблъсък, решен драматично в добавеното време. Победния гол отбеляза Микел Мерино, който донесе успеха на „Ла Фурия Роха“ в последните секунди на срещата.

Двубоят вероятно ще остане в историята и като последния мач на Кристиано Роналдо на световни финали. След отпадането 41-годишният капитан на Португалия потвърди, че това е било последното му участие на Мондиал.

„Това беше последното ми световно първенство“, заяви Роналдо след срещата, но подчерта, че все още не е взел окончателно решение дали ще прекрати кариерата си в националния отбор.

„Не искам да вземам прибързани решения. Ще помисля спокойно. Гордея се с всичко, което постигнах с Португалия. Спечелихме три големи трофея, а европейската титла през 2016 г. винаги ще има специално място в сърцето ми“, каза още звездата.

Роналдо добави, че Португалия е изиграла силен мач и не заслужава да напуска турнира с наведена глава, а също така изрази подкрепата си към селекционера Роберто Мартинес, когото определи като „страхотен треньор и прекрасен човек“.

Кирил Пламенов

Снимка: apnews.com