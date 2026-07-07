Тръмп: Мирът в Украйна е много по-близо, отколкото се смята

Тръмп смята, че мирът в Украйна е „много по-близо“, отколкото в момента се приема. Както Москва, така и Киев са настроени към уреждане на конфликта.
Американският лидер също така даде висока оценка на телефонния разговор с Путин, проведен на 4 юли.
Кирил Пламенов
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Трагичният инцидент край село Пастух на ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Съпричастността и разбирането към околните ще Ви