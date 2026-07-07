  
Тръмп: Мирът в Украйна е много по-близо, отколкото се смята

Свързани новини

07.07.2026 09:20

Тръмп: Мирът в Украйна е много по-близо, отколкото се смята

Видян 240 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Тръмп смята, че мирът в Украйна е „много по-близо“, отколкото в момента се приема. Както Москва, така и Киев са настроени към уреждане на конфликта.


Американският лидер също така даде висока оценка на телефонния разговор с Путин, проведен на 4 юли.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.

- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…

- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.

- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!

към хороскоп хороскоп

риби

Съпричастността и разбирането към околните

Съпричастността и разбирането към околните ще Ви

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки