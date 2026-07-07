VAR: ФИФА сама подкопа доверието си

Случаят „Балогун“ е сериозен удар по доверието към това Световно първенство, което иначе се радва на неочакван успех – пълни стадиони, ентусиазъм около арените и огромна телевизионна аудитория.

СЯНКАТА НА ЧЕРВЕНИЯ ВРАТОВРЪЗКА

Но изведнъж над турнира надвисна сянката на червената вратовръзка на Тръмп. Той благодари за помилването, дадено на американския футболист – добър професионалист, но със сигурност не от ранга на Меси, Мбапе, Холанд или Кейн. Всъщност и останалите американски национали съвсем не са лоши.

НОВИНАТА

Фоларин Балогун ще стане първият футболист на световно първенство, който ще играе с „условно наказание“. Ако в рамките на една година извърши подобно „непреднамерено“ нарушение, ще пропусне следващия си мач. Или пък, ако тази вечер отново „непреднамерено“ удари тежко съперник, дали тогава ще бъде директно изгонен, вместо да получи жълт картон?

ТРАГИКОМЕДИЯ

Ставаме свидетели на трагикомедия, която подкопава доверието в спорта. Нима доброволно предаваме спорта на политиката и вървим към колективно саморазрушение? След век усилия за изграждане на спортен свят, способен да устои на политическата намеса, наистина ли сме готови да се откажем толкова лесно? Инфантино трябва да си зададе този въпрос. Жалко е. Светлината на прожекторите може да заслепява, но е опасно да бъдеш хипнотизиран от този фалшив блясък като нощна пеперуда, привлечена от светлината.

НЕОЧАКВАНА ПОПУЛЯРНОСТ

Нашият Фоларин, практически непознат за света до вчера, сега ще бъде канен в телевизионни предавания и ще се радва на новооткритата си популярност – всичко това благодарение на изкълчения глезен на босненския му съперник. Той се размина без наказание, докато парагваецът Алмирон беше изгонен, защото покрил устата си с ръка, докато говорел на терена. Може би е искал да прошепне нежна дума, но получи червен картон и наказание за един мач. И в двата случая именно VAR сигнализира на съдията.

ПОУКАТА

Тази необмислена намеса на Дисциплинарната комисия на ФИФА подкопава доверието както към съдиите, така и към системата VAR. Това е тъжната истина. Оттук нататък те неизбежно ще бъдат повлияни, когато ръководят мачове на националния отбор на САЩ. Това е човешка природа. Един съдия дори не получи разрешение да влезе в Съединените щати, а ФИФА не каза нищо. Националният отбор на Иран трябваше да понесе изтощителни пътувания. А сега и този малък „подарък“ отгоре на всичко... Има граници на приличието.

Извиняваме се за дължината на този коментар, но е важно да бъде представен съставът на комисията на ФИФА и принципите, по които тя работи. Към момента не е известно колко от членовете ѝ действително се намират в Съединените щати, тъй като решения могат да бъдат вземани и само от трима членове – или дори единствено от председателя.

ПРИНЦИПИТЕ

Председателят, заместник-председателят и членовете на тези комисии трябва да отговарят на критериите за независимост, определени в Правилника за управление на ФИФА. Те се избират от Конгреса на ФИФА за четиригодишен мандат и могат да бъдат преизбирани най-много три пъти.

Дисциплинарна комисия

Дисциплинарната комисия налага санкциите, предвидени в Устава на ФИФА и Дисциплинарния кодекс на ФИФА, на членуващи федерации, клубове, официални лица, футболисти, посредници и лицензирани футболни агенти.

Комисията се състои от председател, заместник-председател и определен брой членове. Председателят и заместник-председателят трябва да притежават юридическа квалификация. Комисията работи съгласно Дисциплинарния кодекс на ФИФА и взема решенията си в присъствието на най-малко трима членове. При специални случаи председателят може да вземе решение еднолично. Правомощията на Конгреса и Изпълнителния комитет по отношение на временното отстраняване и изключването на членове остават запазени.

Председател: Мохамад Ал Камали (ОАЕ)

Заместник-председател: Хорхе Паласио (Колумбия)

Членове: Абдул Салим Ахмед Ибрахим (Сингапур), Алехандро Пиера (Парагвай), Арно Дюмон (Таити), Бандар Ал Хамидан (Саудитска Арабия), Франсиско Шертел Мендес (Бразилия), Джерардо Мастрандреа (Италия), Хосе Ернесто Мехия (Хондурас), Коси Ги Акпови (Того), Леонардо Стаг (Еквадор), Лорд Веехала (Тонга), Мартин Прохазка (Чехия), Моез Насри (Тунис), Паола Лопес (Мексико), Робърт Хадад (Тринидад и Тобаго), Тхи Ми Зунг Нгуен (Виетнам) и Томас Холерер (Австрия).

Кирил Пламенов