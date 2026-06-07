Григор качи едно място в ранглистата и вече е №169

Макар и да не игра в официални турнири през изминалата седмица, Григор Димитров отбеляза ръст от едно място в световната ранглиста, но продължава да е много далеч от световния топ 100.

Българинът вече е №169, а това се получи, след като италианецът Лука Нарди пропадна в ранкинга заради загуба на точки.

За Гришо тази седмица започва Чалънджър турнира в Дъблин, където ще участва заедно с младия ни суперталант Иван Иванов. Срещата от първия кръг за Гришо е утре на обяд срещу световния №177 Крис Родеш от Люксембург.

Кирил Пламенов