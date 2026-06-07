Григор качи едно място в ранглистата и вече е №169

Макар и да не игра в официални турнири през изминалата седмица, Григор Димитров отбеляза ръст от едно място в световната ранглиста, но продължава да е много далеч от световния топ 100.
Българинът вече е №169, а това се получи, след като италианецът Лука Нарди пропадна в ранкинга заради загуба на точки.
За Гришо тази седмица започва Чалънджър турнира в Дъблин, където ще участва заедно с младия ни суперталант Иван Иванов. Срещата от първия кръг за Гришо е утре на обяд срещу световния №177 Крис Родеш от Люксембург.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!