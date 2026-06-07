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15.06.2026 13:00

Григор качи едно място в ранглистата и вече е №169

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Макар и да не игра в официални турнири през изминалата седмица, Григор Димитров отбеляза ръст от едно място в световната ранглиста, но продължава да е много далеч от световния топ 100.


Българинът вече е №169, а това се получи, след като италианецът Лука Нарди пропадна в ранкинга заради загуба на точки.


За Гришо тази седмица започва Чалънджър турнира в Дъблин, където ще участва заедно с младия ни суперталант Иван Иванов. Срещата от първия кръг за Гришо е утре на обяд срещу световния №177 Крис Родеш от Люксембург.


Кирил Пламенов



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки