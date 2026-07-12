Nike с втори полуфиналист на Мондиала:Англия

Nike излъчи своя втори полуфиналист след Франция в мач между два свои тима - Англия и Норвегия. Adidas вече има полуфиналист - Испания, и очаква втори - Аржентина срещу Швейцария на Puma. Американският спортен гигант ще иска да има и шампион на домашното световно първенство по футбол в САЩ срещу вечния си немски съперник. Титлата на всеки Мондиал винаги се решава всъщност между NIke и Adidas.

Норвегия поведе в мача, Англия изравни чрез майстора на голове в решаващи срещи Белингам. Малко след него Кеийн вкара, но от засада в допълнителното време на първото полувреме. Така равенството се запази.

През второто полувреме скандинавците имаха попадение, но то бе отменено заради избутване от Холанд, който изобщо не участваше в ситуацията и не беше в позиция да бележи. Което някои приеха като реверанс на съдията, който е известен с победите на Англия, когато той свири.

Безумният коментар на И.Ангелов - Мексикото и този път скъса всички нерви на зрителите още в редовното време. Той например се зачуди за кого ли ще вика присъстващият на сезона Мик Джагър. Гадаеше и по лицето на сър Дейвид Бекъм - друг от ВИП зрителите в Маями, където той живее и работи. Да не говорим, че обяви, че няма засада при гола на Кейн, което всъщност е по-уличаващо за тоталното му и многократно доказано неумение да се справя с тази работа.

ОФИЦИАЛНО ПРИЗОВАВАМЕ ШЕФКАТА НА БНТ МИЛЕНА МИЛОТИНОВА ДА ОТСТРАНИ ТОЗИ ЧОВЕК ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СПОРТНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЩЕДРО ФИНАНСИРАНАТА ОТ НАС ТЕЛЕВИЗИЯ И ДА МУ ЗАБРАНИ ДА КОМЕНТИРА ФУТБОЛНИ МАЧОВЕ.

Двата равностойни отбора докараха нещата до продължения, след като не успяха да си отбележат гол във второто полувреме. "Продължава мачът в неговото продължение", както започна досадната си тирада на старта на тази част от драмата Мексикото. "Англия се приближава близо" беше друг от многобройните бисери на говорителя. Подобни "мъдрости" всъщност подобават на човек, който не прави разлика между съществително и прилагателно, нито владее съгласуването по число - неща, които се учат в първи клас. Та и многократно деонстрира тези и други свои дефицити по време на безкрайния мач за шок и ужас на драгия зрител...

Още в третата минута на продълженията Белингам вкара втори гол с добавка, след като вратарят на Норвегия неубедително отби отправена към него топка от англичаните. И поведе в оспорваната среща.

За радост на пристрастния ни коментатор, който подвикна и отсъди, че има дузпа в 102-рата минута, тичайки пред вятъра, както в началото, че няма засада на Кейн, съдията защити името си и даде наказателен удар за Англия в спорна ситуация, в която имаше игра за топката, а контактът не беше спъване. Намесата на видеоконтрола обаче му наложи да отмени дузпата. Само Мексикото продължи да дудне.

Мексикото обяви гениална атака на Англия и край на първото продължение, когато всъщност имаше сигнал за засада, видима за всеки що-годе грамотен зрител, за да завърши образа си на "майстор" на тв коментара.

Второто продължение започна без лидера на Норвегия Холанд, който не беше на обичайното си ниво в този мач. Той беше сменен с Ларсен. Който не успя да помогне на отбора си и той загуби с 1:2.

Пламен Веселинов