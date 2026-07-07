€2,5 млрд. при 4,65% лихва изтеглиха Гълъб и Радев, тече румънски сценарий за стагфлация: Депутат

България изтегли 2,5 милиарда евро нов дълг при 4,65% - румънският сценарий върви с пълна сила!

Владислав Панев, депутат, икономист

б.р. НОВИНАТА БЕШЕ СЪОБЩЕНА В САМИЯ КРАЙ НА РАБОТНИЯ ДЕН, ЗА ДА БЪДЕ "УБИТА" ОТ ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА БОТАШ - ПРИЗНАНИЕ ЗА НЕИЗГОДНА СДЕЛКА

б.р. Румъния навлезе в стагфлация - висока инфлация (50 на сто над нашата) без растеж, след като скоростно в продължение на няколко години теглеше огромни заеми, за да плаща завишени заплати и пенсии без ефективни публични инвестиции, което са заложили в бюджета премиерът Радев и финансовото му вице Гълъб Донев - дипломиран политкомисар от училището за пилоти в Долна Митрополия