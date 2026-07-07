  
07.07.2026 21:07

€2,5 млрд. при 4,65% лихва изтеглиха Гълъб и Радев, тече румънски сценарий за стагфлация: Депутат

Видян 275 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

България изтегли 2,5 милиарда евро нов дълг при 4,65% - румънският сценарий върви с пълна сила!


 


Владислав Панев, депутат, икономист


б.р. НОВИНАТА БЕШЕ СЪОБЩЕНА В САМИЯ КРАЙ НА РАБОТНИЯ ДЕН, ЗА ДА БЪДЕ "УБИТА" ОТ ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА БОТАШ - ПРИЗНАНИЕ ЗА НЕИЗГОДНА СДЕЛКА


б.р. Румъния навлезе в стагфлация - висока инфлация (50 на сто над нашата) без растеж, след като скоростно в продължение на няколко години теглеше огромни заеми, за да плаща завишени заплати и пенсии без ефективни публични инвестиции, което са заложили в бюджета премиерът Радев и финансовото му вице Гълъб Донев - дипломиран политкомисар от училището за пилоти в Долна Митрополия  


 



Етикети
, , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

Има два типа хора. Аз избягвам и двата

към хороскоп хороскоп

стрелец

Погледът Ви към бъдещето ще бъде изпълнен с оптимизъм

Погледът Ви към бъдещето ще бъде изпълнен с оптимизъм

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки