€2,5 млрд. при 4,65% лихва изтеглиха Гълъб и Радев, тече румънски сценарий за стагфлация: Депутат

България изтегли 2,5 милиарда евро нов дълг при 4,65% - румънският сценарий върви с пълна сила!
Владислав Панев, депутат, икономист
б.р. НОВИНАТА БЕШЕ СЪОБЩЕНА В САМИЯ КРАЙ НА РАБОТНИЯ ДЕН, ЗА ДА БЪДЕ "УБИТА" ОТ ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА БОТАШ - ПРИЗНАНИЕ ЗА НЕИЗГОДНА СДЕЛКА
б.р. Румъния навлезе в стагфлация - висока инфлация (50 на сто над нашата) без растеж, след като скоростно в продължение на няколко години теглеше огромни заеми, за да плаща завишени заплати и пенсии без ефективни публични инвестиции, което са заложили в бюджета премиерът Радев и финансовото му вице Гълъб Донев - дипломиран политкомисар от училището за пилоти в Долна Митрополия
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България изтегли 2,5 милиарда евро нов ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Погледът Ви към бъдещето ще бъде изпълнен с оптимизъм