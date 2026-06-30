€1,24млрд. ще спестят при 10% по-малко държавен персонал, а пишат 3 млрд. повече капиталови разходи от м.г.: КНСБ

1 240 000 000 евро могат да се спестят на бюджета само от 10% намаление на разходите за персонал - и огромни заплати, и незаети бройки, и на някои места - работещи пенсионери, коментира лидерът на КНС Пламен Димитров. ЛОШИЯТ БЮДЖЕТ, ОТТЕГБЕН ЗАРАДИ ПРОТЕСТИТЕ, ДАВАШЕ 10% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ПРИ ПОЧТИ ДВОЙНО ПО-МАЛЪК ДЕФИЦИТ, А СЕГА ХОРАТА ВЕЧЕ ПРЕГЛЪТНАХА, ЧЕ РАСТЕЖ НА ДОХОДИТЕ НЯМА ДА ИМА, ПРИПОМНИ ТОЙ.

Синдикалистът се учуди защо са предвидени над 9 млрд. инвестиционни разходи, 2/3 от които трябва да се изхарчат за 5 месеца. А сумата е колкото всички разходи за миналата година, които е направила в това направление държавата.

Той извади и данните за тримесечието за потребителската коншница, които показват над 10% поскъпване, независимо от обещанията на новата власт, че ще ги свали в интервю за БГ он еър.

Михаил Първанов