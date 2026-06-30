  
01.07.2026 00:06

€1,24млрд. ще спестят при 10% по-малко държавен персонал, а пишат 3 млрд. повече капиталови разходи от м.г.: КНСБ

Видян 76 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

1 240 000 000 евро могат да се спестят на бюджета само от 10% намаление на разходите за персонал - и огромни заплати, и незаети бройки, и на някои места - работещи пенсионери, коментира лидерът на КНС Пламен Димитров. ЛОШИЯТ БЮДЖЕТ, ОТТЕГБЕН ЗАРАДИ ПРОТЕСТИТЕ, ДАВАШЕ 10% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ПРИ ПОЧТИ ДВОЙНО ПО-МАЛЪК ДЕФИЦИТ, А СЕГА ХОРАТА ВЕЧЕ ПРЕГЛЪТНАХА, ЧЕ РАСТЕЖ НА ДОХОДИТЕ НЯМА ДА ИМА, ПРИПОМНИ ТОЙ.


Синдикалистът се учуди защо са предвидени над 9 млрд. инвестиционни разходи, 2/3 от които трябва да се изхарчат за 5 месеца. А сумата е колкото всички разходи за миналата година, които е направила в това направление държавата.


Той извади и данните за тримесечието за потребителската коншница, които показват над 10% поскъпване, независимо от обещанията на новата власт, че ще ги свали в интервю за БГ он еър.


 


Михаил Първанов 


 



Етикети
, , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня


- Скъпа, ако умра, не ме жали дълго, омъжи се повторно, радвай се на живота, бъди щастлива. Само те моля да възпитаваш добре децата ни.
- Престани вече! Най-нормална супа е. Като не искаш, не яж!

към хороскоп хороскоп

риби

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки