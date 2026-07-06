  
Затвориха плажовете край Истанбул и по Черноморието на Турция

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06.07.2026 09:46

Затвориха плажовете край Истанбул и по турското Черноморие

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Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения. Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите.


Управата на курортното селище Шиле, на брега на Черно море, което е сред най-посещаемите в летните горещини, забрани влизането в морето. В района на Шиле има няколко плажа, които се посещават от много местни и чуждестранни туристи за еднодневна и по-дълга почивка. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения. 


Управата на Шиле е издала заповед за забрана на влизането в морето край плажовете в района на селището. Изключение се прави само за плажовете Аязма и Агва, информира НТВ. В информацията се посочва, че къпането в морето при сегашните условия е опасно.


Освен Шиле в още три района по крайбрежието на Мраморно море е наложена забрана за влизане в морето. Такава важи за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно  море.


Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че плуването няма да бъде разрешено на плажове, заливи или брегови линии.


Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. "В района духа силен  вятър. Дъжд вали в районите Шалпазари и Акчаабат. Според  нашите прогнози, морето в момента е много бурно. Дъждът се движи и от страната на Шалпазари към центъра“, коментира д-р Хасан Джевхер, директор на 11-та областна дирекция по метеорология.


Кирил Пламенов



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки