Затвориха плажовете край Истанбул и по турското Черноморие

Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения. Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите.
Управата на курортното селище Шиле, на брега на Черно море, което е сред най-посещаемите в летните горещини, забрани влизането в морето. В района на Шиле има няколко плажа, които се посещават от много местни и чуждестранни туристи за еднодневна и по-дълга почивка. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения.
Управата на Шиле е издала заповед за забрана на влизането в морето край плажовете в района на селището. Изключение се прави само за плажовете Аязма и Агва, информира НТВ. В информацията се посочва, че къпането в морето при сегашните условия е опасно.
Освен Шиле в още три района по крайбрежието на Мраморно море е наложена забрана за влизане в морето. Такава важи за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно море.
Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че плуването няма да бъде разрешено на плажове, заливи или брегови линии.
Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. "В района духа силен вятър. Дъжд вали в районите Шалпазари и Акчаабат. Според нашите прогнози, морето в момента е много бурно. Дъждът се движи и от страната на Шалпазари към центъра“, коментира д-р Хасан Джевхер, директор на 11-та областна дирекция по метеорология.
Кирил Пламенов
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