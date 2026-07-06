Четирима души се удавиха за час в Кушадасъ

Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море, съобщи агенция ИХА.
Силният вятър, духащ със скорост 23 км в секунда, големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима други са загубили живота си, добавя агенцията.
Трагедията се е разиграла на плажа „Севги“, като в спасителната акция са участвали спасителни екипи на бреговата охрана и полицията. Въпреки усилията на медиците, животът на четирима души не е могъл да бъде спасен.
Властите предупреждават, че туристите, плажуващи в турските курорти, трябва да обръщат сериозно внимание на предупрежденията за неподходящи условия за влизане в морето.
Наталия Каменова
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