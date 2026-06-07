Демерджиев: Тече проверка на имуществото на Делян Пеевски

Тече проверка на имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях, каза на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Има и други политици, които следим", допълни той.

"Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред", каза още вътрешният министър, който присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Две много сериозни акции срещу незаконните гонки се проведоха в Пловдив и Пазарждик. Стотици автомобили, подготвени за гонки, бяха проверени. Проверява се територията на цялата страна", отбеляза Демерджиев.

Той допълни, че усилията на полицията ще бъдат насочени в районите, които са известни в Областните дирекции на МВР като рискови.

Кирил Пламенов