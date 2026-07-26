Тезата за наследените задължения просто не издържа: Ас. Василев

Няма по-голяма реклама за едно правителство от това да покаже, че плаща сметки, оставени от предишното. Ако наистина имаше такива задължения, те щяха да ги опишат в бюджета.

Коя фактура е, от кога е, за колко пари е. Такова нещо няма. Няма една линия, в която да пише "стари плащания". Затова и тезата за наследените задължения просто не издържа.

Ето къде е истинският въпрос. Разходите през тази година скачат с около 9 млрд. евро. От тях около 1,1 млрд. евро са за пенсии. Всички останали социални разходи – здравеопазване, образование, администрация, социални плащания – са около 3 млрд. евро.

Останалите над 6 млрд. евро за какво са?

Това е въпросът, на който бюджетът не дава отговор. Не защото няма пари, а защото няма разбивка. Няма описание за какво ще бъдат похарчени тези средства.

И това вече засяга всеки един човек. До края на годината всеки български гражданин, от бебето до пенсионера, ще плати средно по около 400 евро. Това са парите, които всички ще дадем. Само че за голяма част от тях държавата не казва къде отиват. Има общо число за капиталови разходи. Има общо число за увеличена издръжка. Но детайлната разбивка липсва. А точно тя е най-важна.

В същото време майчинските остават замразени. Детските остават замразени. Махнат е механизмът, по който се увеличава минималната работна заплата. Намалена е субсидията за Българската православна църква. Детската болница дори не фигурира в бюджета. А проектите за общините отново ще се одобряват само от регионалния министър.

И когато точно този бюджет води България към планиран дефицит от 5,7% и процедура по свръхдефицит, обществото има право да получи ясен отговор за всяко евро.

Затова призоваваме президента Йотова да наложи вето върху Бюджет 2026 и той да бъде върнат за обсъждане отново. Подпишете петицията ни за това от линка в коментарите, заяви председателят на ПП Асен Василев.