  
Тезата за наследените задължения просто не издържа: Ас. Василев

Свързани новини

26.07.2026 20:07

Тезата за наследените задължения просто не издържа: Ас. Василев

Видян 522 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
Няма по-голяма реклама за едно правителство от това да покаже, че плаща сметки, оставени от предишното. Ако наистина имаше такива задължения, те щяха да ги опишат в бюджета.
Коя фактура е, от кога е, за колко пари е. Такова нещо няма. Няма една линия, в която да пише "стари плащания". Затова и тезата за наследените задължения просто не издържа.
Ето къде е истинският въпрос. Разходите през тази година скачат с около 9 млрд. евро. От тях около 1,1 млрд. евро са за пенсии. Всички останали социални разходи – здравеопазване, образование, администрация, социални плащания – са около 3 млрд. евро.
Останалите над 6 млрд. евро за какво са?
Това е въпросът, на който бюджетът не дава отговор. Не защото няма пари, а защото няма разбивка. Няма описание за какво ще бъдат похарчени тези средства.
И това вече засяга всеки един човек. До края на годината всеки български гражданин, от бебето до пенсионера, ще плати средно по около 400 евро. Това са парите, които всички ще дадем. Само че за голяма част от тях държавата не казва къде отиват. Има общо число за капиталови разходи. Има общо число за увеличена издръжка. Но детайлната разбивка липсва. А точно тя е най-важна.
В същото време майчинските остават замразени. Детските остават замразени. Махнат е механизмът, по който се увеличава минималната работна заплата. Намалена е субсидията за Българската православна църква. Детската болница дори не фигурира в бюджета. А проектите за общините отново ще се одобряват само от регионалния министър.
И когато точно този бюджет води България към планиран дефицит от 5,7% и процедура по свръхдефицит, обществото има право да получи ясен отговор за всяко евро.
Затова призоваваме президента Йотова да наложи вето върху Бюджет 2026 и той да бъде върнат за обсъждане отново. Подпишете петицията ни за това от линка в коментарите, заяви председателят на ПП Асен Василев.
 



Етикети
, , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 26 юли 21:00ч.

Студено отмъщение 2019 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 59 мин

Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.

виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

 

 

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки