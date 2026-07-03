Демерджиев злоупотребява с международната система RNR, сезирам и.ф. Главен прокурор: Депутат

Сигнал до и.ф.главния прокурор на Република България Ваня Стефанова подаде депутатът от ДПС Калин Стоянов във връзка с данните, изнесени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Народното събрание вчера.

Пред журналисти Калин Стоянов коментира, че “ Вчера, в пленарна зала, по повод изслушването на министъра на вътрешните работи за полетите на г-н Делян Пеевски, стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR системата, откъдето са изведени осемдесет и едно лица, по негови данни. Цитираха се множество фирми, връзки, роднински отношения и така нататък.”

Той уточни, че PNR е системата, която съдържа изключително много информация – както лични данни, така и маршрути за пътуване и начин на плащане, а когато става въпрос за начин на плащане, компетентни са данъчните органи на съответната държава.

Интересното обаче е, че тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени, подчерта депутатът.

Тази система се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм, обясни Калин Стоянов.

В България тази система действа чрез Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС, поясни той.

Председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков, трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби, каза Калин Стоянов.

Трябва да обяснят кой конкретен служител е извършил тези справки. И пак повтарям – кой е разпоредил това, настоя той.

Тази система, както обясних, не може да се използва от всеки, за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм, категоричен бе депутатът, който е бивш министър на МВР.

В тази връзка ние ще уведомим и партньорските служби, и други институции в Европа, с които се работи, тъй като там има множество чувствителна информация, която те ежедневно също събират, обработват, анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват.

Калин Стоянов, депутат, екс вътрешен министър