  
ЕС санкционира шестима, замесени в отравянето на Навални

Свързани новини

03.07.2026 16:33

ЕС санкционира шестима руснаци, замесени в отравянето на Навални

Видян 244 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Европейският съвет реши днес да наложи ограничителни мерки на шестима руски граждани, участвали в разработването на химически оръжия, по-специално епибатидин. Този токсин е открит в проби, взети от тялото на Алексей Навални след смъртта му в руска наказателна колония. Отравянето с епибатидин е много вероятна причина за смъртта му.


Шестимата санкционирани са учени и изследователи във военната сфера. Някои от тях са работили за Научния център „Сигнал“, където са изследвали и публикували статии за синтеза на епибатидин, като по този начин са участвали в разработването и използването му като химическо оръжие.


Единият от санкционираните е Игор Бабкин, ръководител на лабораторията на НК „Сигнал“.


Освен Бабкин, Съветът включва в списъка и Ирина Деревягина, анализатор по химически изследвания в руския Държавен изследователски институт по органична химия и технологии. Институтът е централна част от руската програма за химически оръжия.


Другият санкциониран е Михаил Гуцалюк – ръководител на отдела за организация на научната работа и подготовка на научно-педагогически персонал във Военната академия за радиологична, химическа и биологична защита.


Ограничителните мерки на ЕС срещу употребата и разпространението на химическо оръжие вече се прилагат за общо 31 лица и 6 организации. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за пътуване в ЕС.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

3-ти ден след бурята и несъбрани още клони в сърцето на София

3-ти ден след бурята и несъбрани още клони в сърцето на София

3-ти ден след голямата буря клрони още ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня

-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…

 

към хороскоп хороскоп

овен

Неочаквана възможност може да се появи чрез разговор

Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Повече движение и активност ще Ви помогнат да насочите

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки