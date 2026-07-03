ЕС санкционира шестима руснаци, замесени в отравянето на Навални

Европейският съвет реши днес да наложи ограничителни мерки на шестима руски граждани, участвали в разработването на химически оръжия, по-специално епибатидин. Този токсин е открит в проби, взети от тялото на Алексей Навални след смъртта му в руска наказателна колония. Отравянето с епибатидин е много вероятна причина за смъртта му.
Шестимата санкционирани са учени и изследователи във военната сфера. Някои от тях са работили за Научния център „Сигнал“, където са изследвали и публикували статии за синтеза на епибатидин, като по този начин са участвали в разработването и използването му като химическо оръжие.
Единият от санкционираните е Игор Бабкин, ръководител на лабораторията на НК „Сигнал“.
Освен Бабкин, Съветът включва в списъка и Ирина Деревягина, анализатор по химически изследвания в руския Държавен изследователски институт по органична химия и технологии. Институтът е централна част от руската програма за химически оръжия.
Другият санкциониран е Михаил Гуцалюк – ръководител на отдела за организация на научната работа и подготовка на научно-педагогически персонал във Военната академия за радиологична, химическа и биологична защита.
Ограничителните мерки на ЕС срещу употребата и разпространението на химическо оръжие вече се прилагат за общо 31 лица и 6 организации. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за пътуване в ЕС.
Кирил Пламенов
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