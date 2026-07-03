Пласидо Доминго лично подкрепи Испания на световното първенство по футбол: ФОТО НА ДЕНЯ

Най-знаменитият в света тенор Пласидо Доминго лично дойде да подкрепи отбора на своята страна - Испания на световното първенство по футбол.
Ненадминатият певец - творчески баща на нашата Соня Йончева, която благодарение и на неговата подкрепа, освен на таланта си, достигна до сопрано номер 1 в света, беше талисман на тима на кралството за победата над Австрия и ще остане за следващите мачове в САЩ.
Мария Пенчева
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Най-голямата ветроходна яхта в света ще ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!