Отвориха завета на Александър Александров

По време на поклонението в родния Омуртаг беше отворен заветът, който българският космонавт Александър Александров оставя през 2013 г. към своите съграждани и бъдещите поколения.

В посланието си той пише:

„Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс „Мир“. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям заръката: Пазете я! В Космоса по-хубава като от нея няма.“



Посланието е подписано от Александър Александров на 7 юни 2013 г. – 25 години след историческия му полет в Космоса.

Мария Пенчева

Снимка: БНТ