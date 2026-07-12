  
Отвориха завета на Александър Александров

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13.07.2026 15:47

Отвориха завета на Александър Александров

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По време на поклонението в родния Омуртаг беше отворен заветът, който българският космонавт Александър Александров оставя през 2013 г. към своите съграждани и бъдещите поколения.


В посланието си той пише:


„Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс „Мир“. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям заръката: Пазете я! В Космоса по-хубава като от нея няма.


Посланието е подписано от Александър Александров на 7 юни 2013 г. – 25 години след историческия му полет в Космоса.


Мария Пенчева


 Снимка: БНТ



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