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13.07.2026 15:29

Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

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Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, беше отложено за 11 септември. Причината е, че не е готова назначената комплексна съдебна експертиза, а частните обвинители и техният адвокат не се явиха в съдебната зала. Според съда отсъствието им е пречка за събирането на доказателства и те трябва да представят уважителни причини за неявяването си до следващото заседание.


Обвиняем по делото е шофьорът на тежкотоварен камион. Според обвинението при катастрофата на 31 март 2025 г. на пътя Бяла – Ботевград, между Телиш и Радомирци, той е управлявал с около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. На мокър път ремаркето е навлязло в насрещното движение и се е ударило челно в автомобила, в който пътували Сияна, баба ѝ и дядо ѝ. При удара момичето загина, а дядо ѝ беше ранен. Подсъдимият остава в ареста.


Кирил Пламенов


 



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