Легендата на българския бокс Ивайло Маринов стана на 66 години

Един от най-успешните български спортисти – Ивайло Маринов, днес празнува своя рожден ден.
Маринов е олимпийски шампион от Игрите в Сеул през 1988 г. и е определян за Боксьор №1 на България за XX век. В своята впечатляваща спортна кариера той печели четири европейски титли, една световна титла и множество медали от най-престижните международни първенства.
По повод празника от Българската федерация по бокс отправиха поздрав към легендата на родния бокс, като му пожелаха здраве, късмет и още много успехи както в личния, така и в професионалния живот.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
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