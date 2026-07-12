  
Легендата на българския бокс Ивайло Маринов стана на 66 години

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13.07.2026 15:25

Легендата на българския бокс Ивайло Маринов стана на 66 години

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Един от най-успешните български спортисти – Ивайло Маринов, днес празнува своя рожден ден.


Маринов е олимпийски шампион от Игрите в Сеул през 1988 г. и е определян за Боксьор №1 на България за XX век. В своята впечатляваща спортна кариера той печели четири европейски титли, една световна титла и множество медали от най-престижните международни първенства.


По повод празника от Българската федерация по бокс отправиха поздрав към легендата на родния бокс, като му пожелаха здраве, късмет и още много успехи както в личния, така и в професионалния живот.


Кирил Пламенов


 



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