Легендата на българския бокс Ивайло Маринов стана на 66 години

Един от най-успешните български спортисти – Ивайло Маринов, днес празнува своя рожден ден.

Маринов е олимпийски шампион от Игрите в Сеул през 1988 г. и е определян за Боксьор №1 на България за XX век. В своята впечатляваща спортна кариера той печели четири европейски титли, една световна титла и множество медали от най-престижните международни първенства.

По повод празника от Българската федерация по бокс отправиха поздрав към легендата на родния бокс, като му пожелаха здраве, късмет и още много успехи както в личния, така и в професионалния живот.

Кирил Пламенов