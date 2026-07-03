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03.07.2026 10:37

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди е изчезвал с дни

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Издирването на 11-годишната Наталия продължава четвърти ден, като нови свидетелски сигнали от района на варненските села Юнак и Бързица дават надежда на разследващите. До късно през нощта полиция, жандармерия и десетки доброволци претърсваха местността след информация, че момичето и 40-годишният мъж, с когото е изчезнало, са били забелязани край железопътна линия, съобщава NOVA.


Сигналите са подадени от местни жители, които твърдят, че са видели двамата в нива на около 30 километра от село Константиново. Районът е труднодостъпен, а при издирването са използвани дронове и термокамери. Въпреки опита теренът да бъде обграден, до момента няма нова следа.


Според разследващите 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на полицията и има опит в укриването. Заради това органите на реда не разкриват подробности за действията си.


Междувременно майката на Наталия за първи път разказа публично своята версия за случилото се. По думите ѝ бившият ѝ партньор нахлул в дома през нощта, вързал и пребил жената, като ѝ счупил ръката, а след заплахи за живота ѝ отвел детето.


Близки на семейството твърдят, че след изчезването Наталия е успяла два пъти да се свърже по телефона с роднина, като единствено попитала дали майка ѝ е жива и в безопасност.


Към момента няма други достоверни сигнали за местонахождението на детето извън района на Юнак и Бързица, където и днес продължава издирването. Проливните валежи през нощта допълнително затрудняват акцията.


Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert задействаха днес във Варненска област, както и в съседните ѝ - Бургас и Шумен.


Потребителите на мобилните оператори в съответните области получиха съобщение от BG-Alert за издирването на Наталия. 


Кирил Пламенов


 


 


 



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- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?

Тя си поглежда гърдата и възкликва:

- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!

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