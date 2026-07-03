Юлиан Нагелсман подава оставка след отпадането на Бундестима на Мондиала

Юлиан Нагелсман е решил да подаде оставка от поста селекционер националния отбор на Германия по футбол след разочароващото отпадане на Бундестима на 1/16-финалите на Мондиал 2026, съобщава "Билд".

38-годишният специалист е преценил да напусне след кризисната среща вчера във Франкфурт с ръководството на Германския футболен съюз, продължила три часа и половина, на която му е препоръчано да се оттегли доброволно. Официалното изявление се очаква в близките часове.

Наследник на Юлиан Нагелсман все още не е определен, но фаворит за поста е бившият наставник на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул Юрген Клоп, който в момента работи като глобален футболен директор в компанията "Ред Бул", коментират редица германски медии.

Нагелсман пое националния отбор на Германия през септември 2023 година на мястото на Ханзи Флик. Той имаше договор за още две години до Евро 2028.

Кирил Пламенов