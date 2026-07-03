Украйна е Малополша: Варшава

Началникът на кабинета на президента на Полша Марчин Богуцки нарече западната част на Украйна „Малополша“, съобщава полската национална информационна агенция PAP.
„За огромното мнозинство от поляците прославянето на Бандера и на престъпниците, извършили нечовешките престъпления на геноцида във Волин и Източна Малополша, не е пътят, който води към западния свят, към света на цивилизацията“, заяви Богуцки.
Кирил Пламенов
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