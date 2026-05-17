Естония свали предполагаем украински дрон

Естония е свалила предполагаем украински дрон над своя територия за първи път, съобщи министърът на отбраната на страната – член на НАТО и ЕС – Хано Певкур.

През последните няколко седмици имаше редица инциденти, свързани с украински безпилотни летателни апарати, насочени към северозападна Русия, особено към енергийни обекти в Ленинградска област. Някои от апаратите впоследствие са се разбили в Латвия, Естония, Литва и Финландия.

Москва предупреди, че ако се окаже, че балтийските държави и Финландия „умишлено предоставят въздушното си пространство“ на украински дронове, Русия има право на самоотбрана в отговор на „въоръжено нападение“ съгласно член 51 от Устава на ООН.

Певкур заяви пред изданието Delfi във вторник, че „това е първият път, когато сами сваляме дрон“.

Министърът твърди, че сваленият безпилотен апарат е бил използван от Киев за атака срещу руска територия.

В отделно интервю за ERR той каза, че естонските военни са получили предварително предупреждение за приближаващия дрон от съседна Латвия.

„Активирахме необходимите мерки и изтребител от мисията Baltic Air Policing свали дрона“ над езерото Въртсярв в южната част на страната, обясни той.

Baltic Air Policing е мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство на Естония, Латвия и Литва.

Все още няма информация за евентуални пострадали или щети вследствие на инцидента, каза Певкур. Различни естонски служби вече пътуват към мястото, където са паднали отломките от дрона, добави той.

