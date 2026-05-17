Основната депутатска заплата скочи на 4236 евро, докато се говори за замразяване

Основната заплата на народен представител достигна 4236 евро месечно. Сумата се определя автоматично - по действащите финансови правила тя е равна на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. След като Националният статистически институт обяви в петък, че средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро, новото депутатско възнаграждение влезе в сила.

Темата придоби допълнителна актуалност след заявеното намерение за ревизия на механизма за автоматично нарастване на заплатите на висшите държавни служители.

Автоматичните механизми за индексиране на заплатите в публичния сектор се премахват. Мярката ще засегне възнагражденията на премиера, министрите, заместник-министрите и началниците на кабинети. Промяната обхваща още изборните длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури и висшите училища, но от нея изрично са изключени учителските заплати.

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на изявление в Министерството на финансите, посветено на състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.

"Основното възнаграждение вече е 4236 евро. Сложете още 2/3 безотчетни, комисии и т.н. — над 10 000 евро. С това автоматично скочиха и заплатите на премиер, вицепремиери, президент, КЗК, КФН, КЕВР, КС и т.н. — около 400 души в държавата, чиито заплати се увеличават с депутатските. Има ли още наивници, които смятат, че новата власт ще се откаже от привилегиите? Вече раздуха Министерския съвет. Сега, дори и да ги замразят, няма никакво значение.

Вече са огромни. Баламосваха хората как дават личен пример в кризата, докато си вдигнат заплатите. А трябваше да ги намалят и да ги замразят. И то радикално. Промяна ли? Това е пълна подмяна. P.S. На всички, които сега ще ми се нахвърлят защо аз не съм го направила, докато съм била в парламента, отговарям: внесох 4 пъти закон да се намалят и замразят заплатите. И 4 пъти ГЕРБ и ДПС го отхвърляха. Е, нямах мнозинство от 131 гласа. Радев сега ги има — можеше, но не го направи. Направи обратното", коментира лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова.

Мария Пенчева

Снимка: БТА