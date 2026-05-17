  
Не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко: Радев

Свързани новини

19.05.2026 17:05

Не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко: Радев

Видян 408 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Темата е ясна - цените на хранителните продукти. Това каза министър-председателят Румен Радев преди срещата с представители на търговските вериги, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.


„След години на труден диалог аз мисля, че се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат - остава да вземем решение“, съобщи премиерът.


По думите му, законите, предложени от „Прогресивна България“, са заимствани от най-добрите европейски практики и най-вече от немското законодателство. „Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените - така е и при нас, но както в Германия има изсветляване на ценообразуването, така искаме да бъде и при нас“, категоричен бе Радев.


Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа.


Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от МС.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:

- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?

Тя си поглежда гърдата и възкликва:

- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!

към хороскоп хороскоп

риби

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки