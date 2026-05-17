Не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко: Радев

Темата е ясна - цените на хранителните продукти. Това каза министър-председателят Румен Радев преди срещата с представители на търговските вериги, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

„След години на труден диалог аз мисля, че се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат - остава да вземем решение“, съобщи премиерът.

По думите му, законите, предложени от „Прогресивна България“, са заимствани от най-добрите европейски практики и най-вече от немското законодателство. „Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените - така е и при нас, но както в Германия има изсветляване на ценообразуването, така искаме да бъде и при нас“, категоричен бе Радев.

Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа.

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от МС.

