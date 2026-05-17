  
Условна присъда за шофьор, причинил смъртта на моторист преди 4 години

19.05.2026 16:35

Окръжният съд в Пловдив призна за виновен подсъдимият шофьор Иван Иванов за неспазване на Закона за движение по пътищата и причиняване на катастрофа, при която загина 20-годишния моторист Недялко Бакалски, съобщи БНТ.


Наложеното му наказание е 3 години условна присъда, с 5 години изпитателен срок и отнемане на шофьорската книжка за 5 години. Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативния съд. По време на днешното заседание прокуратурата настоя за ефективна присъда в размер на 4 години и лишаване от правоспособност за 7 години.


Защитата на родителите на починалото момче поискаха максимална ефективна присъда. Преди заседанието подсъдимият Иван Иванов заяви, че не изпитва вина за катастрофата на 5 май 2022 година. Според него моторът се е движил със 100 км/ч, а автомобилът му с не повече от 15 км/ч.


В съдебната зала Иванов обаче каза, че не е напълно сигурен дали преди фаталния инцидент е спял на знак "СТОП". При катастрофата 20-годишният Недялко Бакалски получава тежка черепно-мозъчна травма и по-късно почива в болница. Родителите му взеха благородното решение и дариха органите му на четирима души.


Кирил Пламенов


 



