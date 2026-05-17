  
НСТС (без АИКБ) одобри увеличение на минималната пенсия от 322,37 на 347,51 евро от 1 юли 2026

Свързани новини

19.05.2026 17:05

НСТС (без АИКБ) одобри увеличение на минималната пенсия от 322,37 на 347,51 евро от 1 юли 2026 г.

Видян 361 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

По точка 3 от дневния ред НСТС постигна единодушие, с изключение на АИКБ, по предложението за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.


Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на съвета, проведено в Министерския съвет в София.


Минималната пенсия се повишава от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.


От АИКБ посочиха, че се въздържат от подкрепа по част от законодателните промени, свързани с КЗК и КЗП, като заявиха, че в този вид те могат да създадат административни и пазарни затруднения.


Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепиха част от промените, включително новите дефиниции за „съвместно господстващо положение“ и „необосновано високи надценки“, като заявиха, че те могат да повлияят върху цените и разпределението по веригата на доставки.


Социалният министър посочи, че осъвременяването на пенсиите води и до автоматично увеличение на наследствени и инвалидни пенсии, като темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание.


Кирил Пламенов


Снимка: БТА

 


 


 


 


 


 


 




Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.


 

- Но аз не мога да тегля от нея!


 

- Нищо, ще внасяш!

към хороскоп хороскоп

риби

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки