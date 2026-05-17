НСТС (без АИКБ) одобри увеличение на минималната пенсия от 322,37 на 347,51 евро от 1 юли 2026 г.

По точка 3 от дневния ред НСТС постигна единодушие, с изключение на АИКБ, по предложението за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на съвета, проведено в Министерския съвет в София.

Минималната пенсия се повишава от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.

От АИКБ посочиха, че се въздържат от подкрепа по част от законодателните промени, свързани с КЗК и КЗП, като заявиха, че в този вид те могат да създадат административни и пазарни затруднения.

Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепиха част от промените, включително новите дефиниции за „съвместно господстващо положение“ и „необосновано високи надценки“, като заявиха, че те могат да повлияят върху цените и разпределението по веригата на доставки.

Социалният министър посочи, че осъвременяването на пенсиите води и до автоматично увеличение на наследствени и инвалидни пенсии, като темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание.

Кирил Пламенов

Снимка: БТА