НСТС (без АИКБ) одобри увеличение на минималната пенсия от 322,37 на 347,51 евро от 1 юли 2026 г.

Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседание на съвета, проведено в Министерския съвет в София.
Минималната пенсия се повишава от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.
От АИКБ посочиха, че се въздържат от подкрепа по част от законодателните промени, свързани с КЗК и КЗП, като заявиха, че в този вид те могат да създадат административни и пазарни затруднения.
Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепиха част от промените, включително новите дефиниции за „съвместно господстващо положение“ и „необосновано високи надценки“, като заявиха, че те могат да повлияят върху цените и разпределението по веригата на доставки.
Социалният министър посочи, че осъвременяването на пенсиите води и до автоматично увеличение на наследствени и инвалидни пенсии, като темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание.
Кирил Пламенов
Снимка: БТА
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Темата е ясна - цените на хранителните ...
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс
Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.
- Но аз не мога да тегля от нея!
- Нищо, ще внасяш!