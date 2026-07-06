Масовият цигански бой в Асеновград е еманация на политическото лицемерие и криворазбраната толерантност: Каракачанов

Поредният масов бой в циганската махала в Асеновград, в който по данни на МВР са участвали стотици хора, има ранени граждани и пострадал полицай, не е нито случайност, нито изолиран инцидент. Това е поредното доказателство, че държавата продължава да плаща цената на дългогодишното бездействие, политическото лицемерие и отказа да бъдат предприети реални мерки за справяне с гетоизацията и беззаконието.

Това пише в своя позиция лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Той напомня, че преди години, в качеството си на вицепремиер, предложих т.нар. Концепция за промени в политиката за интеграция на несоциализираните общности. Документът предвиждаше конкретни мерки срещу безнаказаността, незаконното строителство, злоупотребите със социалната система, отпадането на децата от училище, престъпността и липсата на трудова ангажираност.

Концепцията поставяше ясно правило – всеки има права, но и задължения към държавата и обществото. Тогава върху документа се изля лавина от критики – от политически партии, неправителствени организации и различни „правозащитници“. Обявиха го за „дискриминационен“, вместо да признаят очевидното – че без ред, законност и еднакви правила за всички няма как да има интеграция. Днес същите тези хора мълчат. Мълчат, когато цели квартали се превръщат в територии, в които държавата влиза със стотици полицаи. Мълчат, когато органите на реда са нападани. Мълчат, когато обикновените хора живеят в страх, а законът очевидно не важи еднакво за всички, припомня още лидерът на ВМРО.

Той е категоричен, че истината е проста – проблемът никога не е бил етнически. Проблемът е в безнаказаността. В паралелните правила. В десетилетията политическо безхаберие, през които различни правителства предпочитаха да купуват спокойствие с компромиси, вместо да налагат закона.

От ВМРО – Българско национално движение предупреждавахме за това още преди години. Ако предложените тогава мерки бяха приети и последователно прилагани, днес нямаше да ставаме свидетели на подобни сцени, които рушат авторитета на държавата и поставят в риск живота както на гражданите, така и на полицаите.

Държавата не може да капитулира пред агресията. Законът трябва да важи за всички – без значение от етнос, произход или социален статус. Всеки, който нарушава обществения ред, упражнява насилие или посяга на полицейски служител, трябва да понесе цялата строгост на закона.

Време е политиците да спрат да се страхуват от обвинения в „некоректност“ и да започнат да защитават обществения интерес. Българските граждани очакват сигурност, справедливост и държава, която не прави компромис със закона, завършва Красимир Каракачанов.