  
Шефът на ВиК-Бургас е обвинен за вреди на дружеството за над 303 хил. евро

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06.07.2026 15:17

Шефът на ВиК-Бургас е обвинен за вреди на дружеството за над 303 хил. евро

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Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", спрямо директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и Илчо Боев - служител по инвеститорски контрол в отдел "Строителство", обвинени в умишлена безстопанственост, предаде БНР.


Разследването сочи, че в периода от януари до юли 2026 г. двамата са действали в съучастие, като са допуснали превеждането на 303 281 евро на друго търговско дружество, въпреки че договорените дейности не са били изпълнени. От прокуратурата посочват, че с действията си обвиняемите са причинили значителни имуществени вреди на ВиК – Бургас.


Случаят касае възлагане на обществена поръчка на външна фирма за почистване на сондажни кладенци в цялата област, каза наблюдаващият прокурор Иван Кирков.


    Става дума за 70 кладенеца. Разследването е установило, че в голямата си част сондажите не са били почиствани, въпреки че има документи, които удостоверяват процеса по почистване. Респективно са преведени суми на фирмата-изпълнител без да се осъществява подобна дейност. Това са доказателствата, които сме събрали на този етап и сме приели, че има извършено стопанско престъпление и то умишлено по чл. 219, ал. 3 от НК.


По обвинението Мирчев е привлечен като извършител, а Боев – като помагач.


Наталия Каменова


 



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