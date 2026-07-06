Допълних сигнала до прокуратурата за PNR-gate, сезирах и Интерпол и Европол: Калин Стоянов

Днес допълних сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев.

В допълнението изложих конкретни факти и аргументи относно това какви злоупотреби са били извършени от посочените длъжностни лица по случая, станал вече известен като PNR-gate.

Паралелно с това подадохме официални сигнали до Интерпол и Европол, с които ги уведомяваме, че в България, информация от международните PNR база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия.

Освен това предоставих допълнителна информация и по предходен сигнал до и.ф. главен прокурор. Към него приложих нови данни в подкрепа на твърденията, че министърът на вътрешните работи чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов „Митничаря“ от гр. Бургас в споровете му с негови бивши съдружници, като срещу това Филипов е заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев.

Очаквам компетентните български и международни институции да извършат обективна проверка на всички изложени факти и обстоятелства

Калин Стоянов, депутат, екс вътрешен министър