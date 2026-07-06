Допълних сигнала до прокуратурата за PNR-gate, сезирах и Интерпол и Европол: Калин Стоянов

Днес допълних сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев.
В допълнението изложих конкретни факти и аргументи относно това какви злоупотреби са били извършени от посочените длъжностни лица по случая, станал вече известен като PNR-gate.
Паралелно с това подадохме официални сигнали до Интерпол и Европол, с които ги уведомяваме, че в България, информация от международните PNR база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия.
Освен това предоставих допълнителна информация и по предходен сигнал до и.ф. главен прокурор. Към него приложих нови данни в подкрепа на твърденията, че министърът на вътрешните работи чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов „Митничаря“ от гр. Бургас в споровете му с негови бивши съдружници, като срещу това Филипов е заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев.
Очаквам компетентните български и международни институции да извършат обективна проверка на всички изложени факти и обстоятелства
Калин Стоянов, депутат, екс вътрешен министър
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Днес допълних сигнала си до ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…
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