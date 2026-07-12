Сърбия предава Стоян Мавродиев на България утре

Очаква се във вторник (14 юли) бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България.
Преди седмица Сърбия разреши екстрадицията на Мавродиев, без да води заседание.
Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен.
По информация на БНР след пристигането си в България Стоян Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Съгласно процедурата, ако бъде задържан с прокурорско постановление, в срок до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.
Снимка: Блумбърг
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
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Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
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