Руснаците взеха и Константиновка - 1 от дъгата с последните 4 украински крепости в Донбас

Русия превзе 70-хилядния преди войната град Константиновка (колкото 2 наши средни областни града, примерно Търговище и Разград или Видин и Монтана, взети заедно) - една от последните 4 крепости, образуващи дъга, които брани Украйна в Донбас. На практика свързан с Константиновка е съседният Дружковка (55 000), а войските на Путин ударно се придвижват и към най-важния от градовете Славянск (106 000), откъдето преди 12 години и започна "руската пролет", довела до войната на бившите съветски републики от 2022 г. досега. Остава и последният Краматорск.

Тези дни се очаква да бъде окончателно завладян и сателитният Лиман. По формулировката на шефа на генщаба Герасимов: "завършва освобождението на града".

Според съобщението на правителствената агенция ТАСС това е 29-ото населено място за месец и 133-ото от началото на годината, преминало пред руски контрол. Самият Путин заяви, че това са 3000 кв.км територия или над 2 пъти Столичната община - София и 38 сателитни градове и села. Също днес стана ясно, че след 1000 дни война срещу палестинците, които се навършват на този ден, Израел е завзел 80% от 45 кв.км територия на Газа.

Руският президент заяви, че колкото повече Украйна бие по нефтопреработващи предприятия в страната му, толкова по-голяма ще става и буферната зона в Харковска и Сумска област, извън 5-те, към които Москва има претенции и ги вписа в Конституцията си. До момента тя е овладяла 100% от Крим и Луганска и вече около 90% от Донецка област, от Херсонска и Запорожка процентът според различни оценки е между 70 и 80%. Общата площ е с размера на България.

Пламен Веселинов