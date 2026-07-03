Премиерът в Молдова подаде оставка заради шуробаджанащина на президентски роднини дни, след като ЕС откри преговори за членство с "некорумпирания" кабинет

Докато в България съпруга на зам.-шефа на НС от ПБ и брат на депутат от управляващата партия застанаха начело на стратегически и богати държавно контролирани предприятия като НДК и Лукойл, в Молдавия премиерът Александру Мунтяну подаде оставка в знак на протест срещу корупционния натиск и шуробаджанащината на президента Санду и нейната управляваща там партия. Дошла на власт с лозунги за антикорупция и антиолигархичност.

Историята започна да се разплита, когато се оказа, че шеф на молдовското РВД е станал човек с депутатска и президентска протекция, който е кандидатствал с напълно фалшифицирана автобиография - нито е бил пилот, нито е учил в Канада - звучи доста по български. Конците се разплетоха до възловата шефка в държавното предприятие за управление на полетите, където също некомпетентната братовчедка на президента Мая Санду. Тя взема 6000 долара оттам и от друга държавна работа още 4000 евро в държава, където пенсиите рядко скачат над 100 евро. Постепенно стана ясно, че още много роднини и роднини на роднини на Санду работят на подобни супер високо платени позиции в администрацията, финансирани щедро от данъкоплатците, които дори не подозират това.

На всеки етап от разплитането на отвратителната шуробаджанашка история президентът отричаше да знае за всяко от разкритите назначения, с което стана за смях.

За смях стана и ЕС, който тържествено откри преговорите си с Молдова именно с глава Антикорупция и правосъдие на 15 юни, докато се завихряше скандалът.

Припомняме, че преди броени месеци евролидерите дружно подкрепиха Санду именно заради големия й подвиг да се бори с корупцията и олигарсите, за да вземе втори пореден мандат.

В същото време последният подкрепен от целокупното лидерство на ЕС преди изборите в Армения премиер Пашанян и неговата партия не само забраниха сънародниците им зад граница да гласуват - изцяло, но и засъдиха тримата основни опозиционни лидери, които оспорват резултатите от изборите, за които сме писали вече.

Припомняме, че при повторно преброяване на гласовете след оспорване от едната опозиционна сила, стана ясно, че тя е над чертата за влизане в парламента. Противно на закона премиерът игнорира този резултат, при който нямаше да постигне парламентарно мнозинство и вместо това започна арести на политическите си опоненти. Напомняме, че ЕС го подкрепи преди вота като символ на демокрацията, борбата за честни избори и антикорупционната му борба.

Връщайки се в Молдова, напомняме, че при новината за оставката на премиера, президентът Санду отново не беше откровена, като каза, че той винаги е имал свобода на действие. Всъщност, той избра само един министър в кабинета си - икономическия, докато всички останали в 8-месечното му управление бяха на президента и нейната управляваща партия.

Както гласят коментарите на наблюдателите от цял свят, след като елиминира руското влияние в страната си, Санду няма с кого и с какво да оправдае забърканата от самата нея и нейната рода политическа криза в страната. Отсега вървят залагания ще успее ли президентът да създаде ново правителство с тотална доминация на своята партия. Или ще гледаме продължение на кризата и превръщането й в загуба на изпънителната и законодателната власт, които в момента де факто са в ръцете й.

Пламен Веселинов