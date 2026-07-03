  
2 деца изчезнаха във водите на река Струма, баба им и дядо им се удавиха

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03.07.2026 20:57

2 деца изчезнаха във водите на река Струма, баба им и дядо им се удавиха

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Възрастно семейство с три внучета паднаха в река Струма край кюстендилското село Пастух. Мъжът и жената са се удавили, а две от трите им внучета се издирват, съобщиха от Община Бобошево.


Третото дете, което е на 6 години и е братовчед на изчезналите момчета, е извадено от водата.


Трагедията се разиграла следобед, когато трите момчета на възраст 6, 9 и 10 години, баба им и дядо им се озовали във водите на реката. Семейството е било на пикник край реката.


По информация на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов, две от децата са влезли в реката, но започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 7-8 метра, съобщи Нова телевизия.


На място са изпратени много екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ. Има и доброволци. Вдигнати са и дронове.


Телата на мъжа и жената са открити. Те са се удавили. От двете деца обаче няма следа.


Надеждата е момчетата да са успели да се измъкнат някъде по течението и да са на брега.


От Община Бобошево призоваха всички местни жители и най-вече рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението, да се включат в издирването на момчетата.


"Всеки, който разполага с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), е изключително нужен на терен! Ако живеете или се намирате в близост до поречието на Струма след село Пастух, оглеждайте се непрекъснато", написаха още от общинската администрация.


От там призоваха още доброволците да действат изключително внимателно, да не предприемат излишни рискове в реката и изцяло да съгласуват действията си със служителите на МВР.


Кирил Пламенов


 



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