2 деца изчезнаха във водите на река Струма, баба им и дядо им се удавиха

Възрастно семейство с три внучета паднаха в река Струма край кюстендилското село Пастух. Мъжът и жената са се удавили, а две от трите им внучета се издирват, съобщиха от Община Бобошево.
Третото дете, което е на 6 години и е братовчед на изчезналите момчета, е извадено от водата.
Трагедията се разиграла следобед, когато трите момчета на възраст 6, 9 и 10 години, баба им и дядо им се озовали във водите на реката. Семейството е било на пикник край реката.
По информация на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов, две от децата са влезли в реката, но започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 7-8 метра, съобщи Нова телевизия.
На място са изпратени много екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ. Има и доброволци. Вдигнати са и дронове.
Телата на мъжа и жената са открити. Те са се удавили. От двете деца обаче няма следа.
Надеждата е момчетата да са успели да се измъкнат някъде по течението и да са на брега.
От Община Бобошево призоваха всички местни жители и най-вече рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението, да се включат в издирването на момчетата.
"Всеки, който разполага с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), е изключително нужен на терен! Ако живеете или се намирате в близост до поречието на Струма след село Пастух, оглеждайте се непрекъснато", написаха още от общинската администрация.
От там призоваха още доброволците да действат изключително внимателно, да не предприемат излишни рискове в реката и изцяло да съгласуват действията си със служителите на МВР.
Кирил Пламенов
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Възрастно семейство с три внучета ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
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