  
Паднали бетонни плочи едва не убиха пешеходец при ремонт в София
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13.07.2026 16:37

Оградно пано едва не уби пешеходец до Халите

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Опасен инцидент е станал днес в района на Централните хали в София. По информация на очевидец оградно пано пред магазин „Стар Форс“ е паднало и за малко не е ударило преминаващ пешеходец.


Ремонтът на тротоара продължава вече близо 6 месеца, без да бъде приключен и без да е добре обезопасен. След инцидента е пристигнал кран за плочките, но при действията е паднало и второ оградно пано.



Кирил Пламенов


 



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