Оградно пано едва не уби пешеходец до Халите

Глоби за колела в парка, но без санкции за ...

Опасен инцидент е станал днес в района на Централните хали в София. По информация на очевидец оградно пано пред магазин „Стар Форс“ е паднало и за малко не е ударило преминаващ пешеходец.

Ремонтът на тротоара продължава вече близо 6 месеца, без да бъде приключен и без да е добре обезопасен. След инцидента е пристигнал кран за плочките, но при действията е паднало и второ оградно пано.

Кирил Пламенов