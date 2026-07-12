Оградно пано едва не уби пешеходец до Халите

Опасен инцидент е станал днес в района на Централните хали в София. По информация на очевидец оградно пано пред магазин „Стар Форс“ е паднало и за малко не е ударило преминаващ пешеходец.
Ремонтът на тротоара продължава вече близо 6 месеца, без да бъде приключен и без да е добре обезопасен. След инцидента е пристигнал кран за плочките, но при действията е паднало и второ оградно пано.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
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