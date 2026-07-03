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03.07.2026 17:00

Създателят на заслон Синята стрела на Витоша отбелязва 101-вия си рожден ден

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Стоян Тодоров, известен като Синята стрела, отбелязва своя 101-ви рожден ден. По този повод Дирекцията на Природен парк „Витоша“ отправи сърдечни поздравления и благодарност за неговия принос към Витоша и развитието на българското туристическо движение.


От дирекцията припомнят, че създаването на заслон „Синята стрела“ е едно от делата на Стоян Тодоров, което и днес служи на туристите и остава символ на неговата отдаденост към планината. С труда, постоянството и любовта си към природата той е оставил трайна следа в историята на Витоша.


„Пожелаваме му крепко здраве, спокойствие и още много щастливи дни сред семейството и близките му. Нека се радва на уважението и признателността на всички, които обичат планината“, се казва в поздравителния адрес на Дирекцията на Природен парк „Витоша“.


Стоян Тодоров е сред емблематичните личности в българското туристическо движение, а приносът му към развитието на туризма и опазването на Витоша продължава да бъде високо ценен и днес.


Наталия Каменова


 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки