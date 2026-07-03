Създателят на заслон Синята стрела на Витоша отбелязва 101-вия си рожден ден

Стоян Тодоров, известен като Синята стрела, отбелязва своя 101-ви рожден ден. По този повод Дирекцията на Природен парк „Витоша“ отправи сърдечни поздравления и благодарност за неговия принос към Витоша и развитието на българското туристическо движение.
От дирекцията припомнят, че създаването на заслон „Синята стрела“ е едно от делата на Стоян Тодоров, което и днес служи на туристите и остава символ на неговата отдаденост към планината. С труда, постоянството и любовта си към природата той е оставил трайна следа в историята на Витоша.
„Пожелаваме му крепко здраве, спокойствие и още много щастливи дни сред семейството и близките му. Нека се радва на уважението и признателността на всички, които обичат планината“, се казва в поздравителния адрес на Дирекцията на Природен парк „Витоша“.
Стоян Тодоров е сред емблематичните личности в българското туристическо движение, а приносът му към развитието на туризма и опазването на Витоша продължава да бъде високо ценен и днес.
Наталия Каменова
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Повече движение и активност ще Ви помогнат да насочите