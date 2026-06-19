8 наши джудисти на турнир от Големия шлем в Монголия

България ще бъде представена от осем състезатели на турнира от Големия шлем по джудо в Улан Батор, Монголия тази седмица.
На татамито ще излязат Боян Йотов (66 килограма), Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг), Георги Граматиков и Христо Вълков (81 кг), както и Борис Георгиев (100 кг) при мъжете. При жените ще стартират Габриела Димитрова (52 кг) и Йоана Манова (63 кг).
Заявени са 454 състезатели от 58 държави.
Първите български състезатели ще излязат в петък – Боян Йотов и Габриела Димитрова. В събота са Виктор Скерлев, Георги Граматиков и Христо Вълков, както и Йоана Манова, а в неделя - Борис Георгиев.
Кирил Пламенов
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