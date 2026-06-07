Днес от 22 ч. започва Световното първенство по футбол (програма)

Днес, от 22:00 часа българско време, ще започне 23-то издание на Световното първенство по футбол. Турнирът ще бъде исторически - за първи път три нации ще са домакини - САЩ, Канада и Мексико. Той ще се проведе в общо 16 града - 11 в Щатите, три в Мексико и два в Канада. За първи път надпреварата ще бъде и с 48 отбора, което е рекорд. Мондиал 2026 започва с мача между един от домакините - Мексико, и Република Южна Африка, в повторение на откриващия двубой на Световното през 2010, на стадион "Ацтека" в Мексико Сити. Българската национална телевизия ще излъчи на живо всичките 104 мача в каналите си от 11 юни до 19 юли. Зрителите могат да очакват много изненади, любопитни факти, експертен анализ и популярни гости, с които да изживеят подобаващо най-значимото спортно събитие за годината.

Откриващата церемония в Мексико преди срещата на домакините с РЮА се очаква да бъде пищна, а на нея ще пеят изпълнители като Шакира и Джей Балвин. Всеки един от домакините ще има откриваща церемония.

Отборите са разпределени в 12 групи от по четири тима. Първите два състава от всяка група плюс осемте най-добри трети отбора продължават напред към фазата на 1/16-финалите - или иначе казано, общо 32 тима.

Аржентина е действащ шампион, след като в Катар преди четири години победи драматично Франция след изпълнение на дузпи. "Албиселесте" отново ще може да разчита на голямата си звезда Лионел Меси, който е рекордьор по мачове с 26 и ще участва за шести път на световни финали.

Аржентинците са в сравнително лека група заедно с отборите на Австрия, Алжир и един от четирите дебютанта - Йордания. Другите три държави, които ще играят за първи път на Мондиал, са Кюрасао - най-малката страна с население под 160 000 души, Кабо Верде и Узбекистан.

Другите топ фаворити за короната, освен актуалните носители на трофея, са Испания, Англия и Франция. "Ла Фурия Роха" - действащите европейски и олимпийски шампиони, са в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и двукратните първенци на планетата - Уругвай. Водени от Луис де ла Фуенте, испанците преследват отново световната титла след 2010-а. В състава им личат осем футболисти от Барселона и нито един от Реал Мадрид.

Англичаните отново тръгват с "голямата кошница", но единствената им световна титла е от далечната вече 1966 г. Сега, начело с германския селекционер Томас Тухел, който опита да свали от напрежението от тях, казвайки, че тимът не е фаворит, "Трите лъва" ще търсят нов триумф на Мондиал 60 години по-късно. Селекцията на Тухел предизвика доста полемики, но в крайна сметка той се спря на 26-те, на които ще разчита - сред тях липсват играчи като Коул Палмър, Фил Фодън и Трент Алекзандър-Арнолд. Англия е в коварна група - с Хърватия, Гана и Панама.

Французите излизат за последно с Дидие Дешан на резервната скамейка. Опитният специалист, световен шампион от 2018 в Русия, ще се раздели с "петлите" след края на форума. Французите разполагат със страхотна огнева мощ в атака, от която ще имат нужда в тежката група, в която се намират - с финалиста от Купата на Африка Сенегал, Норвегия с Ерлинг Холанд и Мартин Йодегор, и Ирак. В нападението на Франция личат имената на Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Дезире Дуе и Майкъл Олисе.

Отборите, които не е изключено да станат световни шампиони, но са по-малко фаворити от гореизброените на първо четене, са Бразилия, Португалия, Германия, Нидерландия и Белгия.

Селесао е с Карло Анчелоти на треньорското кормило и не е ставал шампион от 2002-а насам, а групата на тима е любопитна - шампионът на Африка Мароко, коварният тим на Шотландия и аутсайдерът Хаити.

Португалците са с голямата си звезда Кристиано Роналдо, който ще е за шести път на световни финали. Купата отбягва на иначе талантливия и силен състав на "мореплавателите". В групата им са още Колумбия, ДР Конго и Узбекистан.

Германците претърпяха няколко разочарования на последните форуми, като и сега не се очаква да направят нещо голямо. Групата на тима също крие подводни камъни - Кюрасао, Еквадор и Кот д'Ивоар.

Нидерландия с Роналд Куман начело ще опита за първи път да стане световен шампион. Групата на "лалетата" включва още отборите на Швеция, Япония и Тунис.

Белгийците пък приключиха със "златното си поколение", но продължават да имат много класа в отбора. Играчи като Кевин Де Бройне, Жереми Доку и Леандро Тросар ще опитат да изведат "червените дяволи" далеч в турнира. В групата на белгийците са още Египет с Мохамед Салах в състава, Нова Зеландия и Иран.

Именно с иранците са свързани и някои от скандалите преди Мондиал 2026. Страната доказано не се долюбва с един от домакините - САЩ, като участието й заради конфликта с Палестина не беше сигурно. Проблем с визите за Щатите, строки мерки - които засегнаха и страни като Узбекистан и Сенегал, са само част от трудностите на иранската делегация. Тя се подготви в Мексико, а след всеки мач на територията на САЩ, отборът веднага си хваща самолет, защото има разрешение само за 24-часов престой.

Топ съдията на Африка - Омар Артан, не беше допуснат до Щатите, тъй като е в списък с терористи. Сомалия е една от страните, които имат забрана за пътуване в САЩ.

Времето също беше много дискутирано и тепърва ще бъде тема на разговор по време на Световното. Още за откриването природата може да изненада всички, тъй като по предварителни информации има голяма вероятност за гръмотевични бури преди Мексико - РЮА. Жегата също може да се окаже проблем, като отборите ще получават по три минути на полувреме за освежаване.

Световното ще предложи и някои промени в съдийските правила. Петсекундно обратно броене за тъчове и удари от вратата, червени картони за играчи, покриващи устата си по време на конфронтации, наказания за отбори, напускащи терена в знак на протест, задължителни едноминутни периоди за лечение извън терена, както и намеса от ВАР при погрешно отсъдени втори жълти картони, инциденти с объркана самоличност и погрешно отсъдени корнери са сред промените, които ще видим на Мондиал 2026.

Групова фаза (часовете са в българско време)

11.06.2026

22:00 Мексико - Южна Африка

12.06.2026

05:00 Южна Корея - Чехия

22:00 Канада - Босна и Херцеговина

13.06.2026

04:00 САЩ - Парагвай

22:00 Катар - Швейцария

14.06.2026

01:00 Бразилия - Мароко

04:00 Хаити - Шотландия

07:00 Австралия - Турция

20:00 Германия - Кюрасао

23:00 Нидерландия - Япония

15.06.2026

02:00 Кот Д'Ивоар - Еквадор

05:00 Швеция - Тунис

19:00 Испания - Кабо Верде

22:00 Белгия – Египет

16.06.2026

01:00 Саудитска Арабия - Уругвай

04:00 Иран - Нова Зеландия

22:00 Франция - Сенегал

17.06.2026

01:00 Ирак - Норвегия

04:00 Аржентина - Алжир

07:00 Австрия - Йордания

20:00 Португалия - ДР Конго

23:00 Англия - Хърватия

18.06.2026

02:00 Гана - Панама

05:00 Узбекистан - Колумбия

19:00 Чехия - Южна Африка

22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина

19.06.2026

01:00 Канада - Катар

04:00 Мексико - Южна Корея

22:00 САЩ - Австралия

20.06.2026

01:00 Шотландия - Мароко

03:30 Бразилия - Хаити

06:00 Турция - Парагвай

20:00 Нидерландия - Швеция

23:00 Германия - Кот Д'Ивоар

21.06.2026

03:00 Еквадор - Кюрасао

07:00 Тунис - Япония

19:00 Испания - Саудитска Арабия

22:00 Белгия - Иран

22.06.2026

01:00 Уругвай - Кабо Верде

04:00 Нова Зеландия - Египет

20:00 Аржентина - Австрия

23.06.2026

00:00 Франция - Ирак

03:00 Норвегия - Сенегал

06:00 Йордания - Алжир

20:00 Португалия - Узбекистан

23:00 Англия - Гана

24.06.2026

02:00 Панама - Хърватия

05:00 Колумбия - ДР Конго

22:00 Швейцария - Канада

22:00 Босна и Херцеговина - Катар

25.06.2026

01:00 Мароко - Хаити

01:00 Шотландия - Бразилия

04:00 Южна Африка - Южна Корея

04:00 Чехия - Мексико

23:00 Кюрасао - Кот Д'Ивоар

23:00 Еквадор - Германия

26.06.2026

02:00 Тунис - Нидерландия

02:00 Япония - Швеция

05:00 Турция - САЩ

05:00 Парагвай - Австралия

22:00 Норвегия - Франция

22:00 Сенегал - Ирак

27.06.2026

03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия

03:00 Уругвай - Испания

06:00 Нова Зеландия - Белгия

06:00 Египет - Иран

28.06.2026

00:00 Панама - Англия

00:00 Хърватия - Гана

02:30 Колумбия - Португалия

02:30 ДР Конго - Узбекистан

05:00 Алжир - Австрия

05:00 Йордания - Аржентина