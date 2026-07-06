  
Новата българска звезда на световния тенис Иван Иванов беше награден като световен шампион за 2025 г. на специална церемония в музея Виктория и Албърт в Лондон. Наградата се връчва от Международната федерация по тенис (ITF) на тенисиста с най-добри резултати при юношите през изминалата година. 17-годишният Иван Иванов се превърна в първият българин, обявен за световен шампион на ITF. Церемонията се проведе по време на тазгодишния Уимбълдън, на който младият български талант записа дебют на турнир от Големия шлем при мъжете. Преди година Иванов триумфира с титлата на свещената трева на Уимбълдън при юношите, а след това завоюва и втори трофей от турнир от Големия шлем, с успеха си на US Open. Той стана №1 в ранглистата на 14 юли 2025 г., след което записа рекордните 47 поредни седмици като №1 в света при юношите.

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06.07.2026 09:20

Ив.Иванов беше награден като световен шампион: 1-вият бг носител на титлата

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Новата българска звезда на световния тенис  Иван Иванов беше награден като световен шампион за 2025 г. на специална церемония в музея Виктория и Албърт в Лондон. 


Наградата се връчва от Международната федерация по тенис (ITF) на тенисиста с най-добри резултати при юношите през изминалата година. 


17-годишният Иван Иванов се превърна в първият българин, обявен за световен шампион на ITF. 


Церемонията се проведе по време на тазгодишния Уимбълдън, на който младият български талант записа дебют на турнир от Големия шлем при мъжете. 


Преди година Иванов триумфира с титлата на свещената трева на Уимбълдън при юношите, а след това завоюва и втори трофей от турнир от Големия шлем, с успеха си на US Open. 


Той стана №1 в ранглистата на 14 юли 2025 г., след което записа рекордните 47 поредни седмици като №1 в света при юношите. 


Кирил Пламенов


 



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