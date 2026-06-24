  
Мексико и Южна Африка стигнаха втората фаза на Световното
25.06.2026 10:26

Мексико и Южна Африка стигнаха втората фаза на Световното

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Мексико завърши на първо място в група 1 на Световното първенство с пълен актив от 9 точки след победа с 3:0 над Чехия на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Чехите контролираха топката през големи периоди, но допуснаха три гола след почивката. Точни за домакините бяха Матео Чавес (55), Хулиан Киньонес (61) и Алфаро Фидалго в добавеното време. В мача ветеранът Гийермо Очоа записа участие на шесто Световно първенство и влезе в историята като един от едва тримата футболисти с подобно постижение.


Изненадващо второто място зае Република Южна Африка, която победи Република Корея с 1:0 в Монтерей. Единствения гол отбеляза Тембинкоси Масеко в 63-ата минута след асистенция на Цепо Мореми. Така южноафриканците за първи път достигат до елиминационната фаза на световни финали.


На 1/16-финалите Мексико ще срещне един от третите отбори, а Република Южна Африка ще играе срещу Канада на 28 юни в Ингълууд, Калифорния.


Крайно класиране в група 1:


  1. Мексико – 9 точки
  2. Република Южна Африка – 4 точки
  3. Република Корея – 3 точки
  4. Чехия – 1 точка.

Кирил Пламенов

 



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