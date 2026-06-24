Мексико и Южна Африка стигнаха втората фаза на Световното

Мексико завърши на първо място в група 1 на Световното първенство с пълен актив от 9 точки след победа с 3:0 над Чехия на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Чехите контролираха топката през големи периоди, но допуснаха три гола след почивката. Точни за домакините бяха Матео Чавес (55), Хулиан Киньонес (61) и Алфаро Фидалго в добавеното време. В мача ветеранът Гийермо Очоа записа участие на шесто Световно първенство и влезе в историята като един от едва тримата футболисти с подобно постижение.

Изненадващо второто място зае Република Южна Африка, която победи Република Корея с 1:0 в Монтерей. Единствения гол отбеляза Тембинкоси Масеко в 63-ата минута след асистенция на Цепо Мореми. Така южноафриканците за първи път достигат до елиминационната фаза на световни финали.

На 1/16-финалите Мексико ще срещне един от третите отбори, а Република Южна Африка ще играе срещу Канада на 28 юни в Ингълууд, Калифорния.

Крайно класиране в група 1:

Мексико – 9 точки Република Южна Африка – 4 точки Република Корея – 3 точки Чехия – 1 точка.

Кирил Пламенов