Млада жена е с опасност за живота, след ...

17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 юни на ул. „Девети септември“ в село Сливовик.

16-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка

Момичето е странспортирано в болница - с комоцио, без опасност за живота.

Поради здравословното състояние на момичето не е извършена проба за алкохол и наркотици, но е взета кръвна проба за лабораторен анализ.

Кирил Пламенов