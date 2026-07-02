17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка в Монтанско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 30 юни на ул. „Девети септември“ в село Сливовик.
16-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка
Момичето е странспортирано в болница - с комоцио, без опасност за живота.
Поради здравословното състояние на момичето не е извършена проба за алкохол и наркотици, но е взета кръвна проба за лабораторен анализ.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
17-годишно момиче изпадна в безсъзнание ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Емоциите могат да попречат на обективната оценка на