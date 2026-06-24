  
Тръмп и Инфантино ще връчат купата на световния шампион

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24.06.2026 10:33

Тръмп и Инфантино ще връчат купата на световния шампион

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от Световното първенство на победителите на финала на 19 юли, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.


Инфантино и президентът Тръмп са изградили близки отношения в подготовката за тези финали, но Тръмп е направил много малко публични изявления относно турнира, откакто той започна на 11 юни. Въпреки това, Инфантино потвърди в интервю за Fox and Friends, че планът е Тръмп да играе главна роля на церемонията по връчването на трофея на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, точно както направи на миналогодишния финал на Световното клубно първенство в САЩ, който беше спечелен от Челси.


„Разбира се, ще бъдем заедно с президента, ще се наслаждаваме на финала и ще връчим трофея на победителя“, каза Инфантино. На въпрос дали ще дадат купата заедно, той добави: „Разбира се, ние сме заедно през цялото време.“


Кирил Пламенов


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки