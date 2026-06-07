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17.06.2026 14:33

Властите в Иран предприемат действия срещу феновете, освиркали националния химн

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Властите в Иран ще предприемат действия срещу феновете, които освиркаха националния химн по време на мача с Нова Зеландия от световното първенство по футбол, който се игра в Ингълууд.


Според портала Нур Нюз вече има привърженици, които са разпознати и срещу тях вече са заведени дела в Иран. Ако тяхната вина бъде доказана, техните активи в страната ще бъдат замразени.


Голяма част от иранските фенове, които посетиха двубоя с Нова Зеландия, завършил 2:2, носеха със себе си старото знаме на страната със слънцето и лъва, което стана символ на протестите срещу режима в страната.


Тези привърженици категорично отхвърлят настоящото знаме на Ислямската република, както и химна.


Самите привърженици заявиха пред медиите в САЩ, че подкрепят с пълни сили отбора на Иран, но не подкрепят режима в Техеран, за което говореше и бурната им радост при отбелязването на двата гола във вратата на Нова Зеландия.


Кирил Пламенов



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