Властите в Иран предприемат действия срещу феновете, освиркали националния химн

Властите в Иран ще предприемат действия срещу феновете, които освиркаха националния химн по време на мача с Нова Зеландия от световното първенство по футбол, който се игра в Ингълууд.
Според портала Нур Нюз вече има привърженици, които са разпознати и срещу тях вече са заведени дела в Иран. Ако тяхната вина бъде доказана, техните активи в страната ще бъдат замразени.
Голяма част от иранските фенове, които посетиха двубоя с Нова Зеландия, завършил 2:2, носеха със себе си старото знаме на страната със слънцето и лъва, което стана символ на протестите срещу режима в страната.
Тези привърженици категорично отхвърлят настоящото знаме на Ислямската република, както и химна.
Самите привърженици заявиха пред медиите в САЩ, че подкрепят с пълни сили отбора на Иран, но не подкрепят режима в Техеран, за което говореше и бурната им радост при отбелязването на двата гола във вратата на Нова Зеландия.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
"Глупостта е много по-опасна от злото, ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон