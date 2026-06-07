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16.06.2026 16:40

Външният зам.-министър на РСМ обвини България в "дезинформационни и хибридни дейности"

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Като държава кандидат за членство в ЕС и член на НАТО Република Северна Македония (РСМ) е изложена все повече на дезинформационни кампании, киберзаплахи и координирани операции за влияние, е заявил зам.-министърът на външните работи и външната търговия на страната Зоран Димитровски по време на участието си в Съвета по общи въпроси на Европейския съюз в Люксембург, съобщават от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.


Димитровски се позовава на "засилените дезинформационни и хибридни дейности, които напоследък идват от структури и медийни платформи, свързани с нашия източен съсед, и целят да подкопаят доверието в институциите, да подкопаят нашата идентичност и да създадат разделение в обществото. Същевременно беше потвърдено, че оставаме твърдо ангажирани с добросъседските отношения, взаимното уважение и конструктивния диалог в духа на европейските ценности и нашето общо европейско бъдеще”, се казва в информацията на Министерството на външните работи и външната търговия.


Според Димитровски манипулациите и чуждестранното влияние в информационното пространство представляват една от най-сериозните заплахи за демократичната сигурност, с потенциал да създадат поляризация, да подкопаят доверието в институциите и демократичните процеси, особено по време на избори.


Срещата в Люксембург е организирана от Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и е посветена на инициативата "Европейски щит за демокрацията".


В дискусията са участвали министри от държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в Европейския съюз, а по време на срещата са били разгледани възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в рамките на "Европейския щит за демокрацията", както и ползите от съвместните дейности за укрепване на демократичната устойчивост.


Мария Пенчева



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