10-те петзвездни авиокомпании в света, обявени от „Оскарите на авиационната индустрия“

Skytrax, често наричан „Оскарите на авиационната индустрия“, публикува списък с 10 елитни авиокомпании, получили престижната петзвездна оценка за 2026 г. Отличието се присъжда на превозвачи, които поддържат изключително високи стандарти на обслужване както на летищата, така и по време на полет.

Петзвездните хотели обикновено се свързват с безупречно обслужване, лукс и отлична кухня. Но Skytrax показва, че и авиокомпаниите могат да достигнат същото ниво във въздуха.

Сред отличените е японската ANA All Nippon Airways, която получава петзвезден рейтинг за 13-а поредна година. Компанията е оценена за изключителна чистота, висококачествена японска кухня на борда, първокласно обслужване и постоянство в качеството на персонала.

Южнокорейската Asiana Airlines също е сред отличените, макар че в последно време се сблъсква с оперативни трудности и намалени полети, както и предстоящо придобиване от Korean Air. Последната също е включена в списъка заради високото и постоянно качество на обслужване във всички класове.

Хонконгската Cathay Pacific Airways е оценена за своето отлично обслужване на пътници, включително трансферна помощ, комфортни бизнес и първа класа салони и висок стандарт на летищните услуги.

Тайванската EVA Air за девета поредна година запазва петзвездния си статус, благодарение на високото качество на обслужване, комфортните седалки и добрата храна на борда.

Китайската Hainan Airlines е единствената китайска авиокомпания в списъка. Тя е отличена за стабилно високо качество на обслужване и добра организация както на къси, така и на дълги полети.

Japan Airlines също е сред елита, като получава признание за девети пореден път. Компанията е високо оценена за обслужването на екипажа и отличното меню на борда.

Qatar Airways, една от най-награждаваните авиокомпании в света, е сред първите носители на петзвездния рейтинг. Тя е известна с луксозния си хъб в Доха – летище Хамад, както и с изключително ниво на обслужване.

Singapore Airlines също попада в списъка благодарение на своята първокласна кухня, иновативни услуги и висок стандарт във всички класове, включително икономична.

Последната компания в класацията е тайванската STARLUX Airlines, която въпреки че оперира едва от 2020 г., бързо се изкачва до върха благодарение на модерния си флот и премиум обслужване.

Така Skytrax потвърждава кои са десетте най-елитни авиокомпании в света, които поставят стандарта за комфорт, безопасност и обслужване в авиацията.

ANA All Nippon Airways

Asiana Airlines

Cathay Pacific Airways

EVA Air

Hainan Airlines

Japan Airlines

Korean Air

Qatar Airways

Singapore Airlines

STARLUX Airlines

Мария Пенчева