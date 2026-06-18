5 ранени деца след удар на 15-годишно момче с кола в стълб

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Припомняме, че снощи катастрофа между три автомобила в горнооряховското село Поликраище затрудни временно движението по пътя Велико Търново – Русе.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
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