  
5 ранени деца след удар на 15-годишно момче с кола в стълб

Свързани новини

18.06.2026 09:20

5 ранени деца след удар на 15-годишно момче с кола в стълб

Видян 307 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.


По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.


Работата по образуваното досъдебно производство продължава.


Припомняме, че снощи катастрофа между три автомобила в горнооряховското село Поликраище затрудни временно движението по пътя Велико Търново – Русе.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Първан Симеонов за кмет на Стара Загора от Радев?

Първан Симеонов за кмет на Стара Загора от Радев?

      Прави ми впечатление в последно ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня

Детето на японка и българин е странна комбинация: Много му се работи, ама го мързи да стане.

към хороскоп хороскоп

рак

Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да мислите по-практично

Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да мислите

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки