България има резерви към новия механизъм за формиране на Многогодишната финансова рамка: Радев в Германия

  
Германия е водещ инвеститор и най-големият търговско-икономически партньор на България с годишен стокообмен от над 12 млрд. евро, който нараства непрекъснато. За първи път от близо 30 години в България има политическа сила, която печели избори с широка обществена подкрепа и има убедително мнозинство в Народното събрание. Имаме ново енергично правителство с дългосрочен хоризонт и ясна програма: да укрепи върховенството на правото и да изведе страната по пътя на ускорено икономическо развитие чрез подобряване на регулаторната среда, повишаване на производителността, дигитализация и високотехнологични производства, привличане и защита на инвестициите. Вярваме, че България и Германия могат да отворят нова страница на сътрудничество - не само търговия и инвестиции, но и общ принос към стратегическата автономия и новата индустриална архитектура на Европа, основана на върхови технологии, на енергийна сигурност, модерна инфраструктура и мобилност, прозрачно управление. Постигането на тези цели на ЕС в условията на растяща глобална несигурност, войни и конфликти в съседство, изисква интензивни дипломатически усилия за тяхното прекратяване и връщане към мира, особено на нашия континент.Изисква и ясна стратегия за развитие на собствен отбранителен капацитет и инвестиции в конкурентоспособност и отбранителна индустриална база – сфери, в които нашите страни засилват осезаемо сътрудничеството. В същото време България счита, че кохезионната политика следва да остане ключов инструмент за икономическо и социално сближаване в ЕС, включително в условията на засилен фокус върху отбраната и индустриалната конкурентоспособност. Защото успехът на кохезионната политика е ключът към укрепване на единството в ЕС. Във връзка с това България има резерви към новия механизъм за формиране на Многогодишната финансова рамка, при която вноската на България нараства 2 пъти на фона на допълнителни адаптационни разходи за въвеждане на еврото. Вярвам, че ще търсим решение като разглеждаме тези цели не като конкуриращи се, а като взаимно допълващи се. Благодаря за поканата на канцлера Фридрих Мерц да посетя Германия, която е наш стратегически партньор, близък съюзник и дългогодишен приятел., коментира премиерът Румен Радев. "Европа е готова да седне на масата за преговори с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност", това каза германският канцлер Фридрих Мерц на съвместната пресконференция с Румен Радев. По-рано премиерът Радев бе посрещнат от германския канцлер Фридрих Мерц с военни почести в сградата на федералното канцлерство в Берлин. Българският химн прозвуча в немската столица, а по протокол трикольорът ни бе издигнат между германския и европейския флаг. След приемането на почетния строй, Радев и Мерц започнаха и срещата си "четири очи". Радев е столицата на Германия по покана на Мерц и е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Кирил Пламенов

18.05.2026 20:34

България има резерви към новия механизъм за формиране на Многогодишната финансова рамка: Радев в Германия

