БАЗ и СЗБ: С огромно притеснение наблюдаваме поредна негативна кампания срещу нашия бранш

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в Българи с огромно притеснение наблюдаваме поредната организирана негативна кампания срещу българския туризъм и в частност срещу заведенията за хранене и развлечения.

През последните дни в медии и социални мрежи масово се внушава, че по родното Черноморие „нямало туристи“, че „сезонът бил провален“ и че „цените били непосилно високи“. И, след като животът в България поскъпна драстично, сякаш се търси отклоняване на вниманието с атаки и внушения срещу туристическия бранш.

Бизнесът в почти всички сектори, не само в туристическия, се справя трудно.

Цените на хранителните продукти в много случаи са се увеличили двойно, а при част от суровините ръстът е дори по-голям. В същото време сериозен ръст бележат разходите за труд, цените на електроенергията, горивата, транспортните услуги и наемите.

Въпреки всичко това, отново се наблюдава необяснима фиксация върху ресторантьорския бранш, сякаш именно заведенията са единственият сектор, в който има поскъпване. Всеки потребител ежедневно вижда, че цените растат във всички сфери – хранителни магазини, услуги, транспорт, жилища, комунални разходи и почти всяка част от икономиката.

И въпреки внушенията за празни курорти, посещаемостта в момента е в рамките на стандарта за месец юни. Курортите действително са готови, чисти и подредени. Туристическият сезон тепърва навлиза в активната си фаза, както всяка година.

Изключително тревожно е, че най-активно внушения за празни курорти и провален туризъм се правят от хора, които нямат абсолютно никакво участие в туристическия сектор, не развиват бизнес, не инвестират, не създават работни места и не носят никаква отговорност за икономическите последствия от подобни изказвания. За сметка на това обаче с готовност се появяват в национален ефир, за да обясняват как българският туризъм „не работи“.

Що се отнася до темата за цените – нека бъдем честни. Както навсякъде по света, така и в България има различни категории туристически услуги. Има луксозни хотели и бюджетни хотели. Има висок клас ресторанти и напълно достъпни семейни заведения. Има премиум плажни барове и нощни клубове, но има и десетки места с цени, достъпни за масовия бюджет.

Недопустимо е постоянно да се правят манипулативни сравнения между първокласни курорти и заведения в България с нискокатегорийни или субсидирани туристически продукти в конкурентни държави. Умишлено се пропуска фактът, че в много от тези страни летният сезон е значително по-дълъг, климатичните условия са различни, а пазарните механизми – несравними.

Да, възможно е тази година да има известни колебания при определени пазари, включително при германските туристи. Това е известно на всички в сектора. Но туристическият пазар е динамичен – когато един пазар временно намалее, се компенсира с други. Освен това подобни процеси се променят постоянно и никой не може да прави генерални заключения за целия сезон още в началото му.

Разбираме и логиката на медиите – положителната новина рядко носи рейтинг. Лошата новина, скандалът и негативното внушение винаги привличат повече внимание. Но не бива това да вреди не просто на бизнеса, а на България и на националния ни интерес.

Ясно е, че голяма част от политическата класа от години демонстрира липса на реална ангажираност към туризма като стратегически сектор. Но това по никакъв начин не означава, че трябва да се допуска безотговорно, групово и откровено подвеждащо говорене, което ежедневно внушава, че българското е некачествено, че у нас нищо не работи и че родният туризъм е провален.

И вместо поредни внушения и търсене на виновни в туристическия и в частност ресторантьорския бранш, е необходимо да се говори честно за общата инфлационна среда и за предизвикателствата, пред които са изправени всички бизнеси в България.

Кирил Пламенов